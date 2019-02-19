ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, Bağdat hükümetinin talep etmesi halinde Irak'taki askerlerini çekebileceklerini söyledi.

Hood, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede büyük tartışmalara yol açan ABD'nin Irak'taki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'li askerlerin Irak'ta merkezi hükümetin çağrısı üzerine varlık gösterdiğini söyleyen Hood, "Irak hükümetinin talep etmesi halinde (ABD) güçlerimiz, uluslararası koalisyon ve NATO güçleri ülkeden çekilebilir." dedi.

Irak'ta sadece askeri danışman ve eğitmenlerinin bulunduğunu belirten Hood, ülkede ABD'ye ait herhangi bir askeri üs olmadığını öne sürdü.

Irak'ta görev yapan yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin Iraklı güçlerle hareket ettiğini aktaran ABD'li yetkili, Iraklı güçlerin yabancı askeri danışmanların yardımı olmadan güvenliği sağlamada henüz yeterli seviyeye ulaşamadığını savundu.

Hood, son olarak, ABD'li askerlerin Irak'ta yayılmaya başladığına dair basında yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta Iraklı yetkililerden habersiz Enbar'daki askeri üsse yaptığı ziyarette Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkmayacağını açıklamıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da ABD askerlerinin Irak-Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerini gözleyeceğini belirtmişti.

AA