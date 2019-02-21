ABD'ye geri dönmek isteyen 'DAEŞ gelini'ne ret

ABD yönetimi, terör örgütü DAEŞ'e katılmak için ABD'den Suriye’ye giden Hoda Muthana'nın vatandaş olmadığı gerekçesiyle ülkeye geri alınmayacağını açıkladı.



NTV'ye göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı açıklamasında, ABD'nin Alabama eyaletinden Suriye'ye giden Muthana'nın ülkeye geri dönme isteğini değerlendirdi.



24 yaşındaki Muthana'nın vatandaş olmadığını ve ABD'ye giriş yapamayacağını belirten Pompeo, "(Muthana'nın) yasal bir temeli yok. Ne geçerli ABD pasaportu ne de ABD'ye seyahat için vizesi var. Tüm ABD vatandaşlarına Suriye'ye seyahat etmemelerini şiddetle tavsiye etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.