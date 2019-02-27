İran 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Bugün yerel saatle 09.12 dakikada İran’ın İlam eyaletinin güneyinde yer alan Abdanan kentine bağlı Sarabbagh bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Söz konusu depremin yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Bugün sabah saatlerinde İran’ın İlam eyaletine bağlı Sarabbagh kentinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bugün yerel saatle 09.12 dakikada İran’ın İlam eyaletinin güneyinde yer alan Abdanan kentine bağlı Sarabbagh bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Söz konusu depremin yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
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