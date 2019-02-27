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27 Şubat 2019 - 11:16

İran 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı

İran 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Bugün sabah saatlerinde İran’ın İlam eyaletine bağlı Sarabbagh kentinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bugün yerel saatle 09.12 dakikada İran’ın İlam eyaletinin güneyinde yer alan Abdanan kentine bağlı Sarabbagh bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Söz konusu depremin yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. 

News Code 1876954
Ruya FEREYDUNI

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