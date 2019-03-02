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2 Mart 2019 - 10:23

İran'ın güneyinde 4 şiddetinde deprem

İran'ın güneyinde 4 şiddetinde deprem

İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan liman kenti Deyr’de bugün sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan liman kenti Deyr’de yerel saatle 09.26’de yerin 16 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

News Code 1877017
Muhammed BURHAN

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