İran'ın güneyinde 4 şiddetinde deprem

İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan liman kenti Deyr’de yerel saatle 09.26’de yerin 16 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan liman kenti Deyr’de bugün sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan liman kenti Deyr’de yerel saatle 09.26’de yerin 16 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
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