İran'ın güneyinde 4 şiddetinde deprem

İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan liman kenti Deyr’de yerel saatle 09.26’de yerin 16 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.