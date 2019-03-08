  1. Türkiye
8 Mart 2019 - 12:20

Türkiye ve Rusya'dan Karadeniz'de ortak tatbikat

Türkiye ve Rusya'dan Karadeniz'de ortak tatbikat

Rusya Deniz Kuvvetleri, Türkiye ile Karadeniz'de ortak tatbikat düzenlediklerini açıkladı.

Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Rulev yaptığı açıklamada, "Novorossiysk Deniz Üssü'nün iki gemisi "Vasiliy Bıkov" ve "Valentin Pikul"un mürettebatları "Burgazada" ve "Akçay" gemilerinin mürettebatları ile Türk-Rus ortak tatbikatları düzenledi" dedi.

Mürettebatlar Karadeniz sularında işbirliği üzerinde çalıştılar ve ayrıca olası patlama tehlikesi bölgesinden gemileri çıkarmaya çalıştılar.

DHA'ya göre; Türk denizciler, 6-8 Mart tarihleri arasında "Mavi Vatan-2019" ulusal tatbikatları çerçevesinde Novorossiysk limanında bulunuyorlardı.

News Code 1877186
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 8 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler