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7 Mart 2019 - 12:03

Türkiye'den S-400'le ilgili flaş açıklama

Türkiye'den S-400'le ilgili flaş açıklama

Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. İlk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili olarak Oktay şunları kaydetti:

"Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz. S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. Rusya'dan S-400 alımı) Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok."

Oktay, "Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok." diye konuştu.

Fırat'ın doğusuna operasyona dair Oktay, "Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

News Code 1877168
Muhammed BURHAN

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