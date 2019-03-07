Türkiye'den S-400'le ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili olarak Oktay şunları kaydetti:

"Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz. S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. Rusya'dan S-400 alımı) Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok."

Oktay, "Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok." diye konuştu.

Fırat'ın doğusuna operasyona dair Oktay, "Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.