Evde çıkan yangına müdahale eden ekip, bakın ne buldu

Adana'da, evinde çıkan yangına müdahale eden ekiplerin, banyo ve yatak odasında Hint keneviri yetiştirme düzeneği bulduğu üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

NTV'ye göre, üniversite öğrencisi M.B. (23) merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yangın çıkması üzerine itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü, tedbir amaçlı adrese gelen polis ekipleri ise incelemeleri sırasında evin banyo ve yatak odasında Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek tespit etti.

Özel olarak havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemi bulunan banyo ve yatak odasında, saksılar içinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.