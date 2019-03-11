Ebru Gündeş'in yalı davasında karar çıktı

Habertürk'e göre, Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Ebru Gündeş ve bu işleri yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



“RIZA SARRAF’A DEVREDİLDİ”



Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Ebru Gündeş katılmadı. Gündeş celse arası mahkemeye gelerek ifade verdi. “Tadilat zamanı il dışı konserdeydim. Tadilat ve tamiratlarla ilgili talimatım yoktur” dedi. Avukatı Begüm Can Gürel ise celse arası verdikleri savunmayı tekrar ettiklerini belirterek, “Parsellerden birisinin müvekkilim adına kayıtlı olmasının tek sebebi o dönemde müvekkilimin eşi Rıza Sarraf adına bankadan 2 kredi çıkmaması idi. Bu nedenle kredilerden biri müvekkilim adına çekilip kredinin bitmesinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf adına devredilmiştir” diye konuştu.



GÜNDEŞ’E BERAAT, MÜHENDİSE CEZA



Mahkeme, Ebru Gündeş’in “suç unsurları oluşmadı” diyerek beraatına karar verdi. Tadilatı yapan inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir’in ise 18 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Gökdemir’in cezası ertelendi.