İstanbul ve Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarına izin

"Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız" sloganıyla gerçekleşecek olan Nevruz kutlaması, 24 Mart Pazar günü saat 12.00'de Bakırköy Pazar alanında yapılacak.

Nevruz programının içeriğinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Sputnik'e göre, HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün "Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız" sloganıyla gerçekleştirilecek Nevruz kutlaması için Bağlar İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru da kabul edildi.

Bu kapsamda, 21 Mart Perşembe günü Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Nevruz Alanı'nda kutlama gerçekleştirilecek.

İZMİR NEVRUZ'U GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA KUTLANACAK

İzmir'de Nevruz'un adresi ise Gündoğdu Meydanı olarak belirlendi.

Nevruz Tertip Komitesi 21 Mart Perşembe günü için yasal başvurularda bulunurken, kent halkına katılım çağrısında bulundu.

Nevruz kutlamalarına Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit konuşmacı olarak katılması planlanıyor. Ayşenur Kolivar ve Diljen Rojin de sahne alacak.