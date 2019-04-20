Türkiye 117 yılda 210 büyük deprem yaşadı

AFAD, Türkiye'de 1900-2018 yılları arasında meydana gelen doğal afetlere ilişkin istatistikleri içeren rapor yayımladı

Rapora göre, 1900-2017 yılları arasında büyüklüğü en az 6.0 olan 210 hasar yapıcı ve can kaybına yol açıcı deprem meydana geldi

Bu depremlerde 86 bin 802 kişi hayatını kaybederken 597 bin 865 konut ağır hasar gördü

Trabzon, bin 517 heyelanla ilk sırada yer aldı

TRT'ye göre, 1 Ocak 1950-1 Haziran 2018 tarihleri arasında "illerde meydana gelen heyelan" sıralamasında Trabzon, bin 517 heyelanla ilk sırada yer aldı. 1950'den günümüze kadar yaşanan çığ olaylarının yaklaşık yarısı, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Malatya'da meydana geldi.