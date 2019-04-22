İranlı yetkiliden Sri Lanka'daki terör saldırısına tepki

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Falahatpişe, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik terör saldırıları şiddetle kınadı.

Felahatpişe'nin paylaşımında, "Ve bugün Sri Lanka: En çirkin öğretilere sahip olanlar tüm dinlerin inananlarını hedef almıştır; iki ay önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiğim mektupta ABD'nin teröristleri Arap bölgesinden Hint Yarımadası’na göndermesi konusunda uyarıda bulunmuştum." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası yayın kuruluşlarına göre, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'a çıktığı, yaralı sayısının ise 500'ün üzerinde olduğu kaydedildi.