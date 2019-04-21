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21 Nisan 2019 - 16:29

Sri Lanka'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sri Lanka'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Asya ülkesi Sri Lanka'da sabah saatlerinde yaşanan olaylarda iki Türk vatandaşı da hayatını kaybetti.

Asya ülkesi Sri Lanka'nın başkent Kolombo'daki oteller ve kiliselerde gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre en az 185 kişi öldü, 469 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde yaşanan olaylarda iki Türk vatandaşı da hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre patlamalar Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde meydana geldi.

Patlamaların sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

News Code 1878121
Azar MAHDAVAN

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