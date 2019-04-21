Sri Lanka'da 8 patlama meydana geldi

Sri Lanka polisinden yapılan açıklamada başkent Kolombo’da 3 otel ve 3 kilisede, Negombo şehrinde ise 1 kilisede patlama yaşandı.

TRT'ye göre, Sri Lanka medyası patlamalarda en az 185 kişinin öldüğünü 469 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan BBC'nin haberine göre patlamalar Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde meydana geldi.

Patlamaların sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.