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27 Nisan 2019 - 10:11

Denizli'de korkutan yangın

Denizli'de korkutan yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Pamukkale'nin Korucuk Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında bugün saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Alevlerin kumaşlara sıçraması sonucu yangın büyüyerek kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Haber7'e göre, fabrika alev alev yanmaya devam ederken, itfaiye ekipleri 20'nin üzerinde araçla yangına müdahale ediyor.

News Code 1878228
Azar MAHDAVAN

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