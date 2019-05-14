Irak Hristiyanları'ndan Tümgeneral Süleymani’ye övgü

Irak Babilyon Hareketi Genel Sekreteri Riyan Al Kaldani, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’yi ülkesine verdiği destekten dolayı takdir etti.

Kaldani, “Tümgeneral Kasım Süleymani bütün güç ve olanaklarını (Irak’a) sunan bir komutan ve arkadaştır” dedi.

Tümgeneral Süleymani’nin sahada 3 kez şehit olabileceğini anlatan Kaldani, “O DEAŞ’ın Irak topraklarını işgal ettiği sırasında bize çok katkıda bulundu. Öyleyse neden bize yardım ettiğini inkar etmeliyiz?” ifadesini kullandı.

Riyan Al Kaldani, “İran İslam Cumhuriyeti her zaman Irak’a destek sağlamıştır. Bizler bunu inkar edemeyiz. Bunun için desteğe ugun bir şekilde karşılık vermeliyiz.” diye konuştu.

Babilyon Hareketi, Musul vilayetindeki Hristiyanları terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak için kurulmuştu.