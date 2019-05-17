Brent petrolün varili 72,88 dolar

Dün 72,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,45 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 72,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,02 dolardan alıcı buldu.

Hürriyet'e göre, petrol piyasasında bu hafta sonu yapılacak OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısı takip edilecek. Toplantıda üretimi düşürme kararının yılın ikinci yarısında uzatılma ihtimali görüşülecek.

Brent petrolde teknik olarak 72,79 ile 73,08 dolar aralığının direnç, 72,21 ile 72,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.