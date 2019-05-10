Rusya'dan nükleer anlaşmaya büyük destek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, İran’la yapılan nükleer anlaşmanın son durmunu değerlendirerek, Rusya’nın her zaman taahhütlerine bağlı kalacağını belirtti.

Konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan son açıklamada, İran'ın, nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin bir kısmını durdurma kararının Rusya tarafından "anlayışla" karşılandığı belirtilmişti.

Moskova ile Tahran arasında, İran'daki bazı nükleer tesislere yönelik iş birliğinin de devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'nin ve Fordu uranyum zenginleştirme tesisinin geliştirilmesine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çarşamba günü yaptığı konuşmasında nükleer anlaşmada kalan diğer tarafların 60 günlük süre zarfında petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İran'ın yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklamıştı.