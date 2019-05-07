Ruhani: İran-Irak ilişkileri geliştirilmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile telefonda ikili ilişkilerin yanı sıra gündemdeki son gelişmeleri konuştu.

Tahan-Bağdat ilişkilerine ilişkin Ruhani, “Dostane ilişkileri derinleştirme arayışı içindeyiz. Daha önce imzalanan anlaşmalar en kısa sürede yürürüğe girmesi gerekior.” dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“İki ülke, bölgesel ve uluslararası konularla ilgili benzer görüşlere sahip. İnşallah iki kardeş ülkenin yürüttüğü işbirliğinin ışığında bölgenin gelişimine ve daha yakın ilişkilerin kurulmasına tanık oluruz.”

İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılar hakkında Ruhani, “Siyonist rejimin saldırıları her gün devam ediyor. Dolayısıla İslam ülkelerinin bu konuda daha aktif olup rejimin saldırılarını önlemeleri şart.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran pterolü ile ilgili kararına işaret ederek, “Bölgedeki tüm ülkeler, mevcut kritik durumu anlamalı ve birlikte bölgede istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan ABD'nin zorbalığını önlemelidir. ABD’nin bölgedeki istikrar bozucu adımları hiçşüphesiz bölge halkına ve hatta Amerikan halkına da zarar verecektir.” ifadelerini kullandı.

Berhem Salih de telefon görüşmesinde, ülkesinin farklı alanlarda İran’la ilişkilerini geliştirmek istediğini söyleyerek, Filistin meselesinde İran ve Irak'ın aynı tutuma sahip olduklarını dile getirdi.

Irakli yetkili ayrıca, "Irak, bölgede herhangi bir gerginliğin meydana gelmesine karşıdır ve hiçbir zaman İran halkının zarar görmesini kabul etmemektedir." şeklinde konuştu.