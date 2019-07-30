İran'dan tanker takasına yanıt

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden, Cebelitarık’ta İngilizlerin illegal bir şekilde alıkoyduğu İran tankeri ile uluslararası deniz kanunlarını çiğnediği için İran güçlerince alıkonulan İngiliz tankeri takas etme önerisiyle ilgili açıklama yaptı.

Baidinejad, Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri ile Hürmüz Boğazı’nda uluslararası deniz kanunlarını çiğnediği için durdurulan İngiliz petrol tankerinin durumu farklı olduğundan dolayı takas önerisine karşı olduklarını söyledi.

İran ile İngiltere arasında tanker krizi

İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. İran ise bunu "yasa dışı alıkoyma" olarak nitelendirdi.

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerinin İran'ın uyarılarını dikkate almadığı için durdurulduğunu söylemişti.

Konuya ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu." denilmişti.

Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirilmişti.