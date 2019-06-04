Devrim Lideri: Trump'ın siyasi oyunları İran'ı aldatamaz

İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) 30. vefat yıldönümü töreni, İranlı üst düzey yetkililer, yabancı konuklar ve halkın farklı kesimlerinin katılımıyla başladı.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İmam Humeyni'nin (r.a) 30. vefat yıldönümü münasebetiyle halka hitap ediyor.

İslam Devrimi Lideri'nin konuşmasından bazı satır başları şöyle:

- Bugün o acı günden (İmam Humeyni'nin vefat günü) tam olarak otuz yıl geçmiştir.

- Bu otuz yıl içinde İmam’ın adını ve yadını silmek için (İslam İnkılabı düşmanları tarafından) birçok çaba gösterilmiştir.

- Düşmanlar ve muhalifler İmam’ın karizmasını çizmeye çalıştılar, fakat gerçek şu ki onun popülerliği azalmadan giderek artmıştır.

- Birkaç gün önce düzenlenen Kudüs Günü Yürüyüşleri'nde İmam Humeyni’nin (r.a) popüleriliğine tüm dünya tanık oldu. 40 yıl önce, bu büyük önder Filistin’i savunmak için bu etkinliğin düzenlenmesini önerdi. 40 yıl geçti, ancak Kudüs meselesi eskileşmedi.

- Amerika'nın zulüm politikası ve ABD ile takipçileri Filistin meselesini yatıştırmaya çalışırken; Kudüs Günü etkinliği dünyanın 100 ülkesinde İmam Humeyini’nin anısına gerçekleşti. ABD’nin kötü düşmanlıklarını ve bazı Arap liderlerinin ihanetlerini de biliyorsunuz. Böyle bir durumda değerli İmam Humeyni’nin etkisi, Kudüs meselesinin 100'den fazla ülkede gündemde olmasına neden oluyor.

- Dünya Kudüs Günü'nde ülkemizde yapılan geniş kapsamlı gösterilere yoğun bir şekilde katılan aziz halkımıza teşekkür ediyorum.

- Günümüzdeki direniş cephesi güçlü bir cephedir. İran milleti direnişi sımsıkı tuttuğu zaman ilerleyerek başarı kazandı ve başka milletler için de moral oldu.

- Dünyaca ünlü bir Amerikan yorumcu Amerika’nın İran İslam Cumhuriyeti ile düşmanlığının en önemli sebeplerinden birinin İran’ın direniş yolunu izleyip engelleri aşmakta başarılı olduğunu söylüyor.

- Onlar başarısız olmamızı ve vazgeçmemizi istiyorlar. teslim olup ellerimizi kaldırmamızı istiyorlar. Bunları yapmadığımız için düşmanlık ediyorlar.

- Son günlerde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran’ın şu anki liderlerle büyük ilerleme kaydedebileceğini söylemişti. Bunun anlaşmı şu: Sizi devirmek istemiyoruz ve kabul etmeye hazırız.

- Bu siyasi bir oyun ve tabii ki doğru.

- İlerlemenin koşulu, Amerikalıların (İran'a) yaklaşmamasıdır.

- Bu kişinin siyasi oyunu İranlı yetkililer ve halkımızı aldatmaz, Amerikalılar yaklaşmamalı.

- Amerikalılar nereye adım atarlarsa atsın ya savaş ya da fitne ve sömürgecilik başlamıştır. Amerikalıların adımları uğursuzdur. Nasıl davranacağımızı ve işimizi kendimiz iyi biliyoruz.