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21 Eyl 2026 20:03

Erakçi: ABD, İsrail'in vurduğu prangalardan kurtulmalı

Erakçi: ABD, İsrail'in vurduğu prangalardan kurtulmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakiçi, Siyonist İsrail lobisinin ABD’nin İran politikası üzerindeki etkisini göstermekten çekinmediğini belirterek, "ABD, İsrail'in vurduğu prangalardan kurtulmalı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakiçi, "Israel Hayom" gazetesinde yer alan analizi değerlendirerek, Siyonist İsrail lobisinin ABD’nin İran politikası üzerindeki etkisini göstermekten artık çekinmediğini belirtti.

Erakiçi, Siyonist lobinin sesi olarak nitelendirdiği Miriam Adelson’un ifadeleri hakkında şunları kaydetti: “Gazetede ABD politikasının, İsrail’e yönelik herhangi bir saygısızlık veya saldırı durumunda Washington’ın da bedel ödemesini sağlayacak şekilde kurgulanması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.”

Bakan Erakçi, Washington’ın bu bağlardan kurtulma vaktinin geldiğini belirterek, “Washington artık bu prangalardan kurtulmalıdır” dedi.

News ID 1938687

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