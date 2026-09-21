Fidan Suudi mevkidaşı Ferhan ile bölgeyi görüştü

Arap medyasına göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerde bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bakanlar, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması adına gerilimin düşürülmesine yönelik ortak çabaları değerlendirdi.

