Ensarullah lideri: Suudiler Yemen’de savaş suçu işledi

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdülmelik el-Husi, 21 Eylül Devrimi'nin dördüncü yıldönümü dolayısıyla bir konuşam yaptı.

21 Eylül Devrimi için Yemen halkını, devrimcilerini, şehit ailelerini ve resmi kurumları tebrik eden El-Husi, devrimin Yemen’e özgürlük ve bağımsızlık kazandırdığını, devrim öncesi ülkenin dış vesayet altında olduğunu söyledi.

Devrim öncesi Yemen’de karar vericilerin yabancılar olduğunu, iktidarın göstermelik kaldığını ve resmi programın ABD, İngiltere ile müttefiklerinin isteklerine göre şekillendiğini ifade eden el-Husi, dış vesayetin ülkeyi çöküş, parçalanma, bölünme ve krize sürüklediğini belirtti.

El-Husi, devrim öncesi yabancı büyükelçilerin ülkedeki tüm işlere müdahale ettiğini, ABD büyükelçisinin Sana’nın fiili yöneticisi olduğunu ve başkentte dahi üsler kurulduğunu ifade etti.

Özgürlük ve bağımsızlığın insanlık için en değerli unsurlar olduğunu vurgulayan El-Husi, halk devriminin onuru geri getirdiğini ve hiçbir dış tarafça tahrik edilmediğini söyledi. Devrimin kendi kararı ve imkânlarıyla gerçekleştiğini, 10 ülkeyi korkutan büyük bir ayaklanmaya dönüştüğünü belirtti.

Yemen halkının saldırgan olmadığını ve başkalarının servetine göz dikmediğini ifade eden el-Husi, dış politika ile Arap ve İslam çevresine ilişkin tutumun karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve bağımsızlığa saygı temelinde net olduğunu vurguladı.

“Suudiler Yemen’de savaş suçu işledi”

El-Husi, Suudi Arabistan’ın ABD, İngiltere ve Siyonistlerin teşviki, gözetimi ve katılımıyla hiçbir gerekçe olmadan Yemen’e kapsamlı bir saldırı başlattığını söyledi. Suudi rejiminin saldırının ilk gününden itibaren Yemen’de en korkunç suçları işlediğini açıkladı.

Suudi rejiminin ülkedeki hayatın tüm alanlarını hedef aldığını belirten el-Husi, “Suudi rejiminin Yemen’de işlediği suçlar, insanlığa karşı savaş suçudur. Tüm savaş suçu tanımları bu suçlara uymaktadır” ifadesini kullandı.

Arap ve İslam dünyasının Suudi saldırısına karşı tutumunu “onur kırıcı” olarak nitelendiren el-Husi, ABD’nin işlenen suçlara siyasi örtü sağladığını ve Suudilere Yemen halkını öldürmeleri için büyük anlaşmalar sunduğunu belirtti.

Suudi rejiminin yıllar içinde Siyonist yüzünü ve vahşetini ortaya koyduğunu, binlerce çocuk, kadın ve sivili evlerde, camilerde, okullarda ve pazarlarda öldürdüğünü ifade eden el-Husi, 2 binden fazla caminin hedef alındığını ve tüm belgelerle görüntülerin ellerinde olduğunu söyledi.

Ensarullah lideri, çoğu hükümetin bu suçları kınmadığını belirterek, Yemen halkının BM, Güvenlik Konseyi veya diğer kurumları bekleseydi hiçbir şey yapılmayacağını açıkladı. Halkın insani, dini ve ulusal sorumlulukla toprağını, onurunu, varlığını ve bağımsızlığını savunmak için harekete geçtiğini söyledi. Savunma ve direniş sürecinin istikrarlı şekilde ilerlediğini, askeri kapasitenin sıfırdan başladığını ve fedakârlıkların düşmanı amaçlarına ulaşmaktan alıkoyduğunu ekledi.