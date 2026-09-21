Çin lideri Şi, Trump ile İran ve dünya gündemini görüşecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği olağan basın toplantısında Şi’nin ziyareti ve Çin-ABD ilişkilerine yönelik beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guo, Çin ve ABD liderlerinin altı ay içinde karşılıklı ziyaret gerçekleştirmesinin tarihi önem taşıdığını ve ikili ilişkiler açısından bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti.

Şi Cinping’in Trump ile Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra dünya barışı ve kalkınmasına ilişkin önemli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağını kaydeden Guo, liderler diplomasisinin iki ülke ilişkilerinde “yeri doldurulamaz stratejik bir yönlendirici rol” oynadığını ifade etti.

Çin’in ABD ile stratejik istikrarı temel alan yapıcı ilişkilerin kapsamını genişletmeye, diyalog ve iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirten Guo, iki tarafın anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetmesi gerektiğini vurguladı.

Guo, Çin ve ABD’nin iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak ve dünya barışı, istikrarı ve refahına katkıda bulunmak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Reuters'a göre Trump ve Şi'nin Washington'da 24 Eylül'deki görüşmesinde ticaret, Tayvan, yapay zeka, İran savaşı gibi başlıkları ele alması bekleniyor.