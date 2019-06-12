  1. Spor
12 Haziran 2019 - 11:44

İran Erkek Milli Voleybol Takımı'na ödül

İran Erkek Milli Voleybol Takımı'na ödül

2019 FIVB Uluslar Ligi’nin 1. ve 2. haftasında toplam 5 galibiyet ve 1 yenilgi kazanan İran Milli Voleybol Takımı’na 49 bin dolar ödül verilecek.

Uluslararası Voleybol Federasyonu, 2019 FIVB Uluslar Ligi’nin 1. ve 2. haftasında toplam 5 galibiyet ve 1 yenilgi kazanarak grubunda ikinci sırada yer alan İran Milli Voleybol Takımı’na 49 bin dolar ödül verecek.

Uluslar Ligi’nin 3. haftasına ev sahipliği yapacak olan İran’ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urmiye kenti Kanada, Rusya ve Polonya takımlarını ağırlayacak.

İran takımı Cuma günü rakibi Kanada ile karşılaşacak.

İran, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Portekiz, Rusya (son turnuvanın şampiyonu), Sırbistan ve ABD'den oluşan toplam 16 takım Uluslar Ligi ön eleme turunda mücadele edecek.

News Code 1879207
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler