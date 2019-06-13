İran ve Japonya ortak heyetleri arasında oturum

Ruhani dün gece İran ve Japonya’nın üst düzey heyetleri arasındaki ortak oturumda yaptığı konuşmada, Japonya Başbakanı’nın İran ziyaretinin önemli olduğunu belirterek, bu ziyaretin iki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktası olmasını temenni etti.

İran cumhurbaşkanı, nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı konusunda bütün ülkelerin taahhütlerinin olduğunu kaydederek, “Japonya da bu alanda görevini yerine getirmeli” dedi.

Amerika'nın ekonomik baskılarla insafsızca siyasetlerine de işaret eden Ruhani, “Amerikalılar şunu bilmelidiler ki, bir devlet veya bir orduyla savaşta zafer elde edilebilir ama baskı uygulamakla bir millet karşısında bu asla mümkün değildir” dedi.

Japonya başbakanı da ikili ve uluslararası ilişkilerde güven için nükleer anlaşmanın korunmasının gerekli olduğunu belirterek, “Japonya nükleer anlaşmanın korunması için yoğun çaba göstermektedir” dedi.

Japonya başbakanı, ABD'nin İran'a yönelik iktisadi yaptırımlarının etkisine de değinerek, İran'dan petrol alımını korumak ve ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.