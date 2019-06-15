Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tacikistan'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün akşam Orta Asya turunun ikinci durağı Tacikistan’ın başkenti Duşanba’da bu ülkenin Meclis Başkanı Shukurjon Zuhurov tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, bu sene 5'incisi Duşanba’nın ev sahipliğinde düzenlenecek "Asya'da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı"nda konuşma yapacak. Ruhani'nin konferans esnasında katılımcı ülkelerin liderleri ve temsilcileri ile görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Duşanba temasları kapsamında Tacik üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtiliyor.

Hasan Ruhani, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Bişkek’e gitmişti.