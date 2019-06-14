Ruhani, Çinli mevkidaşı ile görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Bişkek’te bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ile Çin arasındaki ilişkilerin uzun vadede stratejik değer taşıdığına işaret ederek, Çin ile çok yönlü ilişkilere büyük önem verdiklerini belirtti.

Kuşak ve Yol inşasını Çin ile el ele sürdüreceklerini anlatan Ruhani, iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelini etkin şekilde değerlendireceklerini dile getirdi.

ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesine kararlılıkla karşı çıktıklarının bir kez daha altını çizen Ruhani, Çin'in küresel işlerde oynadığı aktif rolü olumlu karşıladıklarını ve Çin ile koordinasyonu sağlamlaştıracaklarını söyledi.

Xi Jinping görüşmede, geçen yıl düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Qingdao Zirvesi'nde Ruhani ile bir araya gelerek her iki tarafı da ilgilendiren bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunduklarına dikkat çekti.

Çin'in İran ile ilişkilerine öteden beri stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaştığına işaret eden Xi Jinping, küresel durum hangi yönde değişirse değişsin, İran ile el ele vererek kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini istikrarlı şekilde ilerletmeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Xi, ilerleyen dönemde Çin ve İran'ın stratejik koordinasyonu güçlendirerek, temel çıkarlarını etkileyen konularda karşılıklı destek sağlamaları ve gerçekçi işbirliğini pekiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Çin uluslararası radyosuna göre Xi, İran nükleer anlaşmasının korunmasını desteklediklerine de dikkat çekti. İran ile birlikte BM, Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı çerçevelerde eş güdümü pekiştireceklerini kaydeden Xi Jinping, küreselleşme ile çok taraflılığı birlikte savunacaklarını, İran ve Çin dâhil gelişmekte olan ülkelerin ortak menfaatlerini koruyacaklarını ifade etti.