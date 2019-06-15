İran'dan oturarak voleybolda tarihi başarı

İran Erkekler Oturarak Voleybol Milli Takımı rakiplerine karşı elde ettiği art arda 7 galibiyet sonucu hiç yenilmeden Asya-Pasifik Şampiyonu oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Asya-Pasifik Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda bugün Çin'le karşılaşan İran Erkekler Oturarak Voleybol Milli Takımı rakibini 25-21, 25-07 ve 28-26 puanlarıyla 3-0 yenerek Asya ve Pasifik Şampiyonu oldu.

Finale ulaşmak için Kamboçya, Tayland, Çin, Kazakistan, Japonya ve Güney Kore'yi yenmeyi başaran İranlı voleybolcular, finalde Çin'e yeniden galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.