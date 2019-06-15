  1. Spor
15 Haziran 2019 - 16:18

İran'dan oturarak voleybolda tarihi başarı

İran'dan oturarak voleybolda tarihi başarı

İran Erkekler Oturarak Voleybol Milli Takımı rakiplerine karşı elde ettiği art arda 7 galibiyet sonucu hiç yenilmeden Asya-Pasifik Şampiyonu oldu.

İran Erkekler Oturarak Voleybol Milli Takımı rakiplerine karşı elde ettiği art arda 7 galibiyet sonucu hiç yenilmeden Asya-Pasifik Şampiyonu oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Asya-Pasifik Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda bugün Çin'le karşılaşan İran Erkekler Oturarak Voleybol Milli Takımı rakibini 25-21, 25-07 ve 28-26 puanlarıyla 3-0 yenerek Asya ve Pasifik Şampiyonu oldu.

Finale ulaşmak için Kamboçya, Tayland, Çin, Kazakistan, Japonya ve Güney Kore'yi yenmeyi başaran İranlı voleybolcular, finalde Çin'e yeniden galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

News Code 1879275
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler