ABD’nin petrol tankeri olayına ilişkin iddiaları inandırıcı değil

Kyodo haber ajansının Tokyo hükümetinden birkaç kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, Japonya, Umman Denizi’nde yaşanan olaydan İran'ı sorumlu tutan ABD’nin öne sürdüğü iddiaları inandırıcı bulmuyor. Tokyo hükümeti, bu konuda ABD'den daha fazla belge sunmasını istedi.

Öte yandan Kuveyt’in BM Daimi Temsilcisi Mansur Atibi de ABD’nin iddiasına ilişkin, "Amerikalılar tarafından yayınlanan bir görüntüdeki teknenin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait olduğunu kanıtlamak oldukça zor." demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Umman Denizi'ndeki olaylara ilişkin öne sürdüğü iddiaların hem gülünç hem de endişe verici olduğunu belirtmişti.

Umman Denizi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri perşembe günü saldırıya uğramıştı.