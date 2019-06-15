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15 Haziran 2019 - 10:04

Abdulmehdi ile Pompeo İran’ı görüştü

Abdulmehdi ile Pompeo İran’ı görüştü

Irak Başbakanı Adıl Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD ve İran arasındaki gerilimi ele aldı.

Rudaw'a göre, Irak Başbakanı Adıl Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD ve İran arasındaki gerilimi ele aldı.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Adıl Abdulmehdi ve Mike Pompeo telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve son dönemlerde ABD ve İran arasında yaşanan gerilime ilişkin görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Arap ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini çeşitlendirmesi, büyüyen rolü ve konumu vesilesiyle Irak'ı öven Pompeo’nun, Abdulmehdi’ye; iki ülke arasında terörle mücadele konusunda iş birliğinin devam edeceğini söylediği kaydedildi.

Abdulmehdi ise, mevcut krize yönelik ülkesinin tutumuna değinerek, tüm çabalarının Irak'ın, halkının ve bölge ülkelerinin çıkarlarıyla istikrarını korumaya yönelik olduğuna işaret etti.

Umman Körfezi'nde dün iki büyük petrol tankerinde patlama olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na götürülmüştü.

News Code 1879256
Muhammed BURHAN

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