İran Savunma Bakanı'ndan ABD'nin iddialarına yalanlama

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Umman Denizi’nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran’ı suçlu bulduğunu öne süren ABD’nin iddialarını yalanladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye ve uluslararası geçiş yollarına güvenlik sağlama konusunda katkıda bulunduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, ABD’nin İran’a karşı koymak için böyle bir iddialarda bulunduğunu söyledi.

Tuğgeneral Hatemi, ABD'nin İran halkına karşı acımaızca baskılar yaparak İranofobi projesi için zemin oluşturmakta olduğunu ifade etti.

Fars körfezi, Umman Denizi ve Fücire Limanı’ndaki olaylarlara atıfta bulunan Hatemi, “ABD, kendi çıkarları yönünde deniz yollarını güvensiz hale getirmektedir” dedi.

Savunma Bakanı, ABD’nin suçlamasını reddederek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin barış ve istikarın yönünde hareket ettiğine dikkati çekti.

ABD'nin Umman Denizi’nde yaşanan olaylardan İran’ı suçlu tutmasının acımasızca olduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, "Geçiş yollarının güvenliğini kendi güvenliğimizdir.İthalat ve ihracat alanındaki güvenliğimiz de bu deniz yollarının güvenliğine bağlıdır" diye konuştu.

Tuğgeneral Hatemi petrol tankerlerine yaklaşan gemilerle ilgili yayınlanan görüntülerin mesnetsiz olduğunu açıkladı.