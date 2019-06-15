Kuveyt'ten ABD’nin petrol tankeri olayına ilişkin iddiasına ret

Al Jazeera'nın haberine göre, Kuveyt’in BM Daimi Temsilcisi Mansur Atibi, Umman Denizi’nde saldırıya uğrayan iki petrol tankeri hakkında açıklamada bulundu.

Mansur Atibi, İran'ın Umman Denizi’nde vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını öne süren ABD’nin iddiasına ilişkin, "Amerikalılar tarafından yayınlanan bir görüntüdeki teknenin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait olduğunu kanıtlamak oldukça zor." dedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Umman Denizi'ndeki olaylara ilişkin öne sürdüğü iddiaların hem gülünç hem de endişe verici olduğunu belirtmişti.