Hürmüz Boğazı konusundaki kararımızı cesurca ilan ederiz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tahran'daki İmam Hüseyin Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Donald Trump’ı yeni "Saddam Hüseyin" olarak nitelendiren Tümgeneral Bakıri, şu anda İran’ın daha fazla hile ve demagoji yapan ABD'li bir başkanla karşı karşıya olduğunu ifade ederek , “O (Trump) bir yandan, İran İslam Cumhuriyeti üzerindeki baskıyı artırırken, diğer yandan da müzakere, anlayış ve anlaşma sloganını öne sürüyor. Düşmanın benimsediği bu strateji oldukça tehlikelidir.” dedi.

Şimdiki durumda İran ile ABD arasında herhangi bir müzakerenin gerçekleşmeyeceğini dile getiren Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu üstün güçle Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik sağlayacağını söyledi.

Tuğgeneral Bakıri, devrik Saddam Hüseyin’in de İran’a karşı kimyasal saldırı yapıp bomba yağdırırken barıştan bahsettiğini hatırlattı.

ABD ile müttefiklerinin Umman Denizi’ndeki olayları çarpıtarak mesnetsiz iddialarla İran'ı suçladığını belirten Tuğgeneral Bakıri, şu açıklamalarda bulundu:

"İran Fars Körfezi'nden petrol ihracatını önlemek istese sahip olduğu güçlü silahlı kuvvetleri nedeniyle bu konudaki kararlarını açık bir şekilde ilan edecektir. İran, dünyayı güvensiz bir hale getirip hile yapan terörist ABD ile bölgedeki uşakları gibi gizili işler çevirmeyecektir."