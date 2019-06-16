İran'dan şüpheli petrol tankeri olayına ilişkin açıklama

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Ali Laricani'nin başkanlığıyla başladı.

Gündemdeki konuları değerlendiren Meclis Başkanı Laricani, Umman Denizi'nde iki petrol tankerine yönelik yapılan şüpheli saldırıya atıfta bulunarak, şunları konuştu:

"Ekonomik yaptıırmlardan hiçbir sonuç çıkmadığı için bu şüpheli eylemler yaptırımları tamamlamak için düzenlenmiştir. Tarihi kayıtlara göre, II. Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar düşmanlıklarını haklı çıkarmak için Japonya yakınlarında kendileri bizzat gemilerini hedef almıştır."

Laricani konuya ilikin olarak, "Olayın en komik kısmı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a siyasi ve diplomatik girişimler konusunda diplomasi yoluyla yanıt verilmesini tavsiye etmesidir. Mike Pompeo’dan bu sözleri duymak gerçekten komiktir." dedi.

ABD’nin ekonomik yaptırımlar uygulamakla İran’a baskı yaptığını belirten Laricani, Mike Pompeo'ya seslenerek, “Acaba nükleer anlaşmanın ihlali ve İran’a karşı yapılan ekonomik savaş diplomatik bir adım mı?” ifadesini kullandı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı ayrıca "ABD’nin Venezuella’da bu ülkenin cumhurbaşkanına karşı yaptığı eylemler siyasi ve diplamotik bir eylem mi? ABD’nin Yemen halkına yönelik kararları siyasi bir eylem mi? Acaba ABD’nin İsrail’in Filistin halkına karşı eylemlerini desteklemesi siyasi bir eylem mi?" diye konuştu.