İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, Umman Denizi’ndeki saldırının arkasında İran’ın olduğunu ileri süren İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın iddiaları nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Rob Maker'in bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngiliz hükümetinin bu kabul edilemez ve İran karşıtı duruşuna şiddetle tepki gösterildi; en ufak bir delil ve belge sunmadan İran’a yönelik suçlamalar yapıldığına ve Londra’nın Washington’un yolunu izlediğine işaret edildi.

BM Güvenlik Konseyi tarafından geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen kapalı oturumda, ABD’nin iddialarına İngiltere’den başka hiç kimse destek vermedi, pek çok tanınmış uluslararası medya bile gemicilik şirketin sahibi ve mürettebatın ifadelerine dayanarak ABD ve İngiltere’nin iddialarını reddetti.

Bu temelsiz iddiaları kınayıp şiddetle tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Genel Müdürü Mahmud Barimani, İngiliz tarafından açıklama yapmasını ve bu duruşu düzeltmesini istedi."

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Umman Denizi’ndeki saldırının arkasında İran’ın olduğuna ‘neredeyse’ emin olduklarını öne sürmüştü.