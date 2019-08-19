İran düşmanın müzakere davetine kanmaz

Bugün sabah saatlerinde katıldığı bir törende konuşan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran’ın düşmanların komplolarına karşı sergilediği tutumuna değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti, bölgesel ve uluslararası arenada hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha güçlü adımlar atmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Bölgedeki son olayları ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel tehditler karşısındaki hazırlığını değerlendiren Tümgeneral Bakıri, “Ülkenin hava sahasını ihlal eden ABD’ye ait İHA’nın düşürülmesi, İngiltere’ye ait petrol gemisinin alıkonulması ve Cebelitarık’ta el konulan İran petrol tankerinin serbest bırakılması İran İslam Cumhuriyeti’nin güçlü bir şekilde hedeflerine ulaşmaya çalıştığını gösteriyor” dedi.

Tümgeneral Bakıri ayrıca, “İran milleti, birlik ve direnişiyle, İslam medeniyetinin yolunu derin bir anlayışla sürdürüyor ve düşmanın müzakere davetine asla kanmaz” diye konuştu.

Düşmanların, dini ve insani ilkelere aykırı olan terör örgütlerini oluşturarak, İran’ı kuşatmaya çalıştığını belirten Tümgeneral Bakıri, ABD’nin Fars Körfezi’nde yeni bir koalisyon oluşturma ve komplo kurma çabasının yenilgiye uğradığını söyledi.