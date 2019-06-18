Rusya: ABD'nin eylemleri savaş provokasyonuna işaret ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da ABD'nin Orta Doğu'ya asker sevk etmesiyle ilgili planlarını ve güncel konuları gazetecilere değerlendirdi.

ABD'nin İran'a siyasi, psikolojik, ekonomik ve askeri baskıyı artırma girişiminde bulunduğuna dikkat çeken Ryabkov, "Bütün bunlar bir zincirin halkaları. Amerikalı yetkililerinin, doğrudan tehdit dilini kullandığı durumlar oluyor. Güç tehdidi, uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor" dedi.

Ryabkov, ABD'nin Orta Doğu'ya ilave asker göndermesiyle ilgili planın endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Bu tür adımlar, çatışma riskini artırıyor. ABD'nin eylemleri, savaş provokasyonuna işaret ediyor. ABD'nin, Orta Doğu'ya asker gönderme planından vazgeçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın, nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Ryabkov, Moskova'nın İran'ın bu adımlarını anladığını belirtti.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan daha önce, Fars Körfezi'ndeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya bin asker sevk edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA