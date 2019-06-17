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17 Haziran 2019 - 09:03

AB dışişleri bakanları İran'ın ültimatomunu konuşacak

AB dışişleri bakanları İran'ın ültimatomunu konuşacak

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bugün Lüksemburg'un ev sahipliğinde yapılacağı belirtildi.

DW’ye göre, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları bugün Lüksemburg’da bir araya gelecek.

Lüksemburg’un ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Ortadoğu'da gerilimlerin artması ve geçen hafta Umman Denizi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırı masaya yatırılacak.

Bu toplantıda ayrıca, İran’ın nükleer anlaşma konusunda Avrupalı taraflara verdiği 60 günlük sürenin değerlendirilmesi bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçtiğimiz 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Avrupalı devletlerin 60 gün içerisinde nükleer anlaşmadan doğan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda uranyum zenginleştirme programına başlayacağını duyurmuştu.

News Code 1879297
Muhammed BURHAN

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