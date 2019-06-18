Henüz Hürmüz Boğazı'nı kapatma aşamasına gelmedik

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, CNN International kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

ABD’nin İran karşıtı eylemleri hakkında Baidinejad, “ABD, İran’ı herhangi bir müzakereye zorlayamaz ve uyguladığı yaptırımlar ekonomik bir terörizmdir. ABD'den istediğimiz şey normal bir ülke olarak İran'ın dış ekonomik ilişkilerine karışmamak ve İran'la olan ilişkilerinden dolayı diğer ülkeleri tehdit etmemektir.” dedi.

Baidinejad, İran'ın Fars Körfezi'nden petrol ihracatını önleme çıkışlarıyla ilgli olarak, şunları söyledi:

“İranlı yetkililer, eğer İran petrolünü ihraç edemezse, başkalarının petrollerini ihraç etmesine izin vermeyeceğini söylemişlerdi ancak mevcut durumda İranlıların ifadeleri suistimal ediliyor.

Daha o aşamaya gelmediğimiz açık. Çünkü İran'ın petrol ihracatı devam ediyor. Elbette, petrolümüzü bölgedeki geçiş yollardan ihraç etmeme zamanı gelirse, yeni bir durum ortada olacak. İran, başkalarının petrolünü ihraç etmesine izin vermeyeceğini açıkça ilan etme cesaretine sahip, ancak bu aşamaya henüz ulaşmamıştır.”

Baidinejad, Umman Denizi’nde yaşanan olaylardan İran’ı suçlu bulduğunu öne süren ABD’nin iddialarına ilişkin, “Bu değerlendirme belgelere dayalı olmalı. Ellerindeki kanıt ve belgelerini sunmasını istiyoruz, eğer bir görüntü varsa, manipüle edilmiş bir film değil; Sadece değerlendirme yapmak sanat değildir, herkes değerlendirme yapabilir.” ifadelerini kullandı.

Olay hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia edenlerin bilgilerini İran’la paylaşması gerektiğini söyleyen Baidinejad, “Bu bölge İran'ın bir parçası, güvenliği İran için hayati öneme sahip ve bunu sağlamak görevimizdir. Burası bizim bölgemiz olduğu için güvenliğine çok önem veriyoruz.” açıklamasını yaptı.

Baidinejad, “Size göre Umman Denizi'nde petrol tankerlerine saldıranlar kimler?” şeklinde yöneltilen soruya, “Umman Denizi’nde yaşanan olayların failleri savaş ve gerginlikten yararlananlar olabilir. Amerika’yı bölgede başka bir savaşa süreklemek için milyarlarca dolar yatırım yapanların senaryosu olabilir. Onlar yeni savaş yaratma projesini hezimete uğratmamak için oldukça kararlı ve Trump’ın savaştan başka bir karar almasını istemiyorlar.” yanıtını verdi.