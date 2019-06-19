İranlı Büyükelçi: Tahran hiçbir hakkından vazgeçmeyecek

İran'ın Şam Büyükelçisi Cevad Torkabadi, Suriye’de yayınlanan Al Watan gazetesine verdiği röportajda gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumlarının uluslararası düzeydeki anlaşmaların güvenilirliğini kaybetmesine neden olduğunu söyleyen Torkabadi, “İran, Trump hükümetinin politikalarını ‘başarısız’ olarak yorumluyor.” dedi.

Torkabadi, nükleer anlaşmanın tamamen uygulanması gerektiğini belirterek, “Anlaşmaya göre, İran haklarını savunma hakkına sahip ve Amerika’nın tehditlerinden korkmuyor; Washington daha önce de İran’a yaptırım tehdidinde bulunmuştu, fakat sonuçsuz kaldığı için ülke büyümesi devam etmişti.” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların devam etmesi ile ticareti kısıtlama tehditlerinin İran’ı korkutmadığını dile getiren Torkabadi, şölye devam etti:

"Ne yapmak isterlerse yapsınlar, çünkü İran ilkelerine bağlı kalacak ve haklarından vazgeçmeyecek. Bize düşmanlık yapanlarlara karşı çıkacağız. İran halkının yaşamını hedef alan yaptırımların karşısında duracağız."

Torkabadi ayrıca, “İran'ın tüm haklarından yararlanmasını sağlayacak pozisyonları benimseyeceğiz ve Tahran hiçbir hakkından vazgeçmeyecektir.” açıklamasında bulundu.

Fars Körfezi'nde deniz taşımacılığının uluslararası düzeye çıkarılmasını talep eden Arap devletlerinin tutumlarını eleştiren Torkabadi, “Bu bölgenin ekonomisi parçalanmadan bütün olarak kalmalı. İran hem kendi hem de bölgenin güvenliği ile istikrarını koruyabilir.” diye konuştu.