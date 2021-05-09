İran, Suriye'ye yeni büyükelçi atadı

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in önerisi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatı üzerine Mehdi Sobhani İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne atandı.

Sobhani'nin daha önce üstlendiği görevler ise şu şekilde: İran İslam Cumhuriyeti'nin Karaçi Başkonsolosu, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Planlama ve İzleme İdaresi Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Batı Asya İdaresi Başkan Yadımcısı, Ukrayna ve Türkmenistan Büyükelçi Yardımcısı.

İran'ın önceki Suriye Büyükelçisi Cevad Torkabadi merkeze alınmıştı.