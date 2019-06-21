İşgal rejimi Kudüs’te 100 aileye evlerini yıkmaları için 21 gün süre verdi

Kudüs’ün güneydoğusunda yer alan Sur Bahir beldesindeki Yıkılma Tehdidiyle Karşı Karşıya Olan Evleri Savunma Komitesi, işgal yönetiminin beldedeki Vadi El-Hıms Mahallesi sakinlerine evlerini kendi elleriyle yıkmaları için 18 Temmuz’a kadar süre verdiğini açıkladı.

Komite, dün (20 Haziran Perşembe) konuyla ilgili yayınladığı bildiride, mahalle sakinlerinden bugün toplu yıkım kararlarını protesto için Cuma namazına katılmalarını istedi.

Cuma namazının yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olan binalardan birinde kılınacağını bildiren Komite, Cuma hutbesini Mescid-i Aksa hatibi ve Yüksek İslami Heyet Başkanı Şeyh İkrime Sabri’nin okuyacağını ve Cuma namazının ardından Kudüslü önde gelen şahsiyetlerin katılımıyla basın toplantısı düzenleneceğini ifade etti.

Komite, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin geçen hafta Perşembe günü işgal ordusunun 100’den fazla evin bulunduğu 16 binanın ırkçı ayrım duvarına yakın oldukları gerekçesiyle yıkılması yönündeki kararını onadığını belirtti.

İşgal ordusunun ev sahiplerine evlerini kendi elleriyle yıkmaları için önümüzdeki ayın 18’ine kadar süre tanıdığını kaydeden Komite, aksi takdirde evlerin işgal ordusu tarafından yıkılacağını söyledi.

Komite, işgal ordusunun bölge sakinlerini üç yıldan bu yana hedef aldığını ve ırkçı ayrım duvarına yakın olduğu bahanesiyle evleri hakkında yıkım kararları verdiğini bildirdi.

İşgal ordusunun duvarın 250 metreden daha yakın evlere izin vermediğini belirten Komite, Vadi El-Hıms’ın 1500 dönümünün yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, bunun da mahallenin yaklaşık yarısına denk geldiğini kaydetti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi