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11 Haziran 2019 - 09:27

Gazze'de "Batı Şeria" eylemine çağrı

Gazze'de "Batı Şeria" eylemine çağrı

Gazze-İsrail sınırındaki işgal karşıtı gösteriler "Batı Şeria ilhakına hayır" sloganıyla devam edecek.

Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerini organize eden heyetin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Gazze-İsrail sınırındaki işgal karşıtı gösteriler "Batı Şeria ilhakına hayır" sloganıyla devam edecek.

"Paltoday.ps" sitesinde yer alan bilgiye göre, açıklamada önümüzdeki Cuma günü düzenleyecekleri gösterilere katılım çağrısı yapıldı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde Filistin'e ait Batı Şeria bölgesini ilhak edeceğini söylemişti.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunurken, söz konusu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. 

News Code 1879167
Muhammed BURHAN

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