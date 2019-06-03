Filistin'den İran, Suriye ve Hizbullah'a teşekkür

Filistin Al Youm’un haberine göre, Filistin İslami Cihad Hareketi kıdemli yetkililerinden Muhammad Şalah, İran, Suriye ve Hizbullah’ı Gazze’deki direniş güçlerini İsrail'e karşı mücadelede desteklediği için takdir etti.

Muhammed Şalah konuya ilişkin “İran, Suriye ve Hizbullah’ın desteği olmasaydı, direniş güçleri Gazze’de Siyonist düşmana karşı koyamazdı” dedi.

Filistinli yetkili sözlerinin bir diğer bölümünde Arap yetkililerinin Siyonist Rejim'le ilişkilerini normalleştirme girişimlerini kınayarak, bunu büyük bir ahlaki skandal olarak nitelendirdi.

Şalah ayrıca önümüzdeki ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenleneneck olan ekonomi çalıştayı ABD’nin gözetimi altında Filistin halkına karşı bir komplo olarak yorumladı.