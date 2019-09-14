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14 Eylül 2019 - 11:34

Türkiye'de FETÖ operasyonu: 223 gözaltı kararı

Türkiye'de FETÖ operasyonu: 223 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de başlatılan operasyonda muvazzaf 223 astsubay için gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli yapılanması bir bir deşifre ediliyor.

Ankesörlü telefon soruşturması da derinleştiriliyor.

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturmada, 223 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli astsubayların 100'ü Kara Kuvvetleri, 41'i Hava Kuvvetleri, 32'si Deniz Kuvvetleri, 46'sı Jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışıyor.

İstanbul merkezli operasyon 49 farklı il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1881150
Azar MAHDAVAN

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