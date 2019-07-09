İstanbul'da 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

TRT'ye göre, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcı Yardımsısı Can Tuncay tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunuyor.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam ediyor.