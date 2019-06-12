Pentagon'dan S-400 ve F-35 açıklaması

TRT'ye göre, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Pentagon’da bir araya gelen Patrick Shanahan, görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cuma günü Hulusi Akar’a gönderdiği ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılımına ilişkin değerlendirmeleri içeren mektuba yanıt alıp almadığı sorulan Shanahan, “Bu konunun artık haftalık olarak güncellediğimiz bir konu haline geldiğini düşünüyorum. Yarın Bakan Akar’la ilerleme konusunda birbirimizi bilgilendireceğimiz bir telefon görüşmesi yapacağım. Eğitimler konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık. Yarın ne tür bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum. Şu anda ifade edeceklerim bunlar.” dedi.