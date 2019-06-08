ABD'nin mektubu sonrası MSB'den açıklama

Haber7'e göre, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup göndermişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu ile alakalı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup gönderilmiştir. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.