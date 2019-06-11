Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan üçlü savunma zirvesi

"Teleqraf.com"ın haberine göre, Azerbaycan'nın Kebele kentinde yarın 12 Haziran'da Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoriya'nın katılımıyla üçlü toplantı yapılacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda taraflar, üçlü formatta işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel projelerin güvenliğinin sağlanması ve savunma ile ilgli konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar.

Hulusi Akar, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince müşterek düzenlenen Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılmak üzere geldiği Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu.